Totti a Linea Diletta: «Zaniolo farà grandi cose» – VIDEO (Di giovedì 16 gennaio 2020) Totti ha parlato di Zaniolo come suo possibile successore: «Tutto il calcio italiano spera che Nicolò possa fare grandi cose» Nicolò Zaniolo è spesso accostato a Francesco Totti come futuro della Roma e della Nazionale, e l’ex capitano giallorosso ha espresso la sua opinione in merito. Intervistato a Linea Diletta su DAZN, Totti ha dichiarato: «Non solo i tifosi della Roma ma tutto il calcio italiano spera che Nicolò possa fare grandi cose. È ancora giovane, ha tanta strada davanti a lui». Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

asusual01 : RT @DAZN_IT: Prima si giocava a carte, ora c'è Instagram ?? Il rapporto tra compagni di squadra secondo Francesco Totti Linea Diletta è su… - claudio301065 : RT @GoalItalia: Retroscena e curiosità dell'intervista di @Totti con @DilettaLeotta su @DAZN_IT ?? [@dearfrensis] - DilettaLeotta : RT @GoalItalia: Retroscena e curiosità dell'intervista di @Totti con @DilettaLeotta su @DAZN_IT ?? [@dearfrensis] -