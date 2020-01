Smog: da domani a lunedì misure emergenziali a Bologna (Di giovedì 16 gennaio 2020) A seguito dei controlli eseguiti da ARPAE, si è rilevato il superamento per 3 giorni consecutivi dei limiti delle polveri PM10 a Bologna così come nelle altre città della regione, con valori oltre i 100 µg/m3 registrati ieri (50 è il limite di legge). Pertanto, come previsto dagli accordi regionali, da domani venerdì 17 gennaio a lunedì 20 compreso, a Bologna, Imola e nei comuni dell’agglomerato, entrano in vigore le misure emergenziali per abbassare i livelli di inquinamento. Dal 1° ottobre 2019 al 31 marzo 2020 sono in vigore le misure antiSmog come previsto dal PAIR 2020 – Piano Aria Integrato Regionale. Le limitazioni alla circolazione nei centri abitati, previste dal lunedì al venerdì e nelle domeniche ecologiche (dalle 8.30 alle 18.30), riguardano i veicoli benzina fino all’euro 1, diesel fino all’euro 3 e ciclomotori pre euro. Quando si superano i limiti ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

