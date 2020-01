Salario minimo, la Commissione Ue lancia consultazione tra le parti sociali per verificare se serve un intervento europeo (Di giovedì 16 gennaio 2020) La Commissione Ue ha avviato martedì una consultazione di sei settimane tra le parti sociali sul Salario minimo per capire se è necessaria un’azione specifica a livello europeo per assicurare che tutti abbiano uno stipendio sufficiente. In ogni caso “non ci sarà un Salario minimo per tutti”, spiega il documento in cui si annuncia l’iniziativa, che prende le mosse da uno degli annunci fatti dalla nuova presidente Ursula von der Leyen prima del suo insediamento. Le eventuali azioni dell’Unione sarebbero mirate a migliorare le condizioni di lavoro, affrontare il problema dei lavoratori poveri e dare a tutti le stesse opportunità pur tenendo conto della diversità dei contesti nazionali e istituzionali. Alcuni Stati hanno già “ottimi sistemi”, nota Bruxelles, che ricorda come 22 Paesi abbiano salari minimi legali e sei abbiano invece salari stabiliti dai ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

CatalfoNunzia : Una delle colonne portanti della legge di Bilancio è il taglio del cuneo fiscale, grazie al quale milioni di lavora… - CatalfoNunzia : Abbiamo preso un impegno coi cittadini perciò Quota 100 non si tocca. Già da questo mese al @MinLavoro cominciamo a… - gveghini : RT @fai_cisl: Salario minimo: l'UE promuove salari equi per tutti, ma rimane indispensabile un'iniziativa UE per promuovere e rafforzare la… -