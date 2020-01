Roma, è Roger Ibañez il rinforzo per la difesa: arriva dall’Atalanta (Di giovedì 16 gennaio 2020) Il difensore centrale dell'Atalanta Roger Ibañez sembrava destinato al Bologna e invece molto presto firmerà per la Roma che dopo aver trovato l'accordo con il giocatore chiuderà la trattativa con l'Atalanta. I nerazzurri cederanno il calciatore con la formula del prestito oneroso, fissato a 2 milioni, con obbligo di riscatto, a 7 milioni. Leggi la notizia su fanpage

