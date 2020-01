RC auto familiare 2020: da quando e come funziona, ecco la guida completa (Di giovedì 16 gennaio 2020) Il 2020 si apre con una grande novità nel settore dell’assicurazione auto: l’RC auto diventa infatti familiare. La nuova norma, contenuta nel Decreto di Legge 124, entrato in vigore il 25 dicembre 2019, introduce la possibilità di poter assicurare tutti i veicoli presenti in famiglia con la stessa classe di merito, indipendentemente dal tipo di mezzo. Quali sono i risparmi stimati per le famiglie italiane? Quanti gli italiani che potranno trarre beneficio dall’applicazione della nuova norma sulla RC auto familiare? Quali le possibili conseguenze sul fronte dei costi delle polizze? ecco l’analisi relativa all’assicurazione RC auto e ai cambiamenti previsti per le famiglie che potranno usufruire della possibilità in arrivo elaborata dal comparatore di assicurazioni online SosTariffe.it. RC auto familiare: da quando sarà in vigore Il decreto Milleproroghe, che è stato approvato dal ... Leggi la notizia su leggioggi

