Prescrizione, smontata la legge smonta-processi. Tiene l’intesa M5S-Pd-LeU: affossato in commissione il ddl Costa (Di giovedì 16 gennaio 2020) smontata la legge smonta-processi. Fallito alla Camera il blitz di Forza Italia per cancellare lo stop alla Prescrizione, introdotto dalla riforma del Guardasigilli Alfonso Bonafede, dopo il primo grado di giudizio, in vigore dallo scorso primo gennaio. Nonostante il soccorso dei renziani di Italia Viva, la Commissione Giustizia di Montecitorio ha approvato, con un solo voto di scarto, l’emendamento soppressivo dell’intera proposta di legge (pdl) del deputato azzurro Enrico Costa, sostenuto dal resto della maggioranza giallorossa (Cinque Stelle, Pd e LeU). ITALIA VIVA FLOP. Lo smonta-processi andrà comunque in aula il prossimo 27 gennaio, come pdl in quota opposizioni, ma con parere negativo da parte della commissione. E con un inevitabile strascico polemico nella maggioranza dopo la spaccatura aperta nella coalizione di Governo dalla convergenza del partito di Matteo Renzi con le ... Leggi la notizia su lanotiziagiornale

