Pozzuoli, il M5S al sindaco: Stabilizzazione degli Lsu, attenti a non perdere il treno dei fondi (Di giovedì 16 gennaio 2020) I consiglieri M5S del Comune di Pozzuoli Antonio Caso e Domenico Critelli, insieme con il collega di “Pozzuoli Ora”, Raffaele Postiglione, hanno sottoposto al voto del Consiglio Comunale un Ordine del Giorno con il quale, se approvato, si darà mandato al primo cittadino, Vincenzo Figliolia, di candidare la città al riparto dei fondi destinati dal Bilancio dello Stato alla Stabilizzazione degli oltre 200 LSU che l’Ente flegreo ha in pancia. Per accedere alla misura, il sindaco dovrà presentare, entro il 31 gennaio, un’istanza alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con la quale viene garantito il finanziamento per l’assunzione a tempo indeterminato degli LSU, anche con contratti di lavoro a tempo parziale e, soprattutto, anche in deroga alla dotazione organica, al piano di fabbisogno del personale ed ai vincoli assunzionali previsti dalla vigente normativa. La nuova opportunità ... Leggi la notizia su ildenaro

