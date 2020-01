Pensioni, Capone: riforma Fornero devastante,mantenere quota 100 (Di giovedì 16 gennaio 2020) Roma, 16 gen. (askanews) – L’Ugl rivendica “l’origine” di quota 100 e pensa che sia una possibilità da mantenere per superare la riforma Fornero che ha prodotto “effetti devastanti”. E’ quanto sottolinea il segretario generale Paolo Capone. “Era nel nostro programma sindacale – dice – portato avanti dall’ex sottosegretario del Lavoro, Claudio Durigon, che era vicesegretario dell’Ugl prima che iniziasse la carriera politica. Abbiamo dato una risposta al sistema, affermando che è possibile cambiare”. Capone spiega che con quota 100 “c’è la possibilità di scegliere di andare in pensione in un’età assolutamente decente e conveniente”. Il numero uno dell’Ugl boccia invece il reddito di cittadinanza, che “è stato un bell’esperimento, ma è un reddito di inclusione un ... Leggi la notizia su notizie

