Overwatch festeggia l'Anno del Topo e noi vi mostriamo alcune skin (Di giovedì 16 gennaio 2020) Blizzard ha annunciato l'evento CapodAnno Lunare per festeggiare all'interno di Overwatch l'Anno del Topo. Ciò significa che gli eroi del gioco avrAnno a disposizione nuove skin, spray, emote e molto altro, tutte disponibili da oggi fino al 5 febbraio.Questa news si vuole soffermare su alcune delle skin che i giocatori potrAnno vedere all'interno del gioco. Oltre al video pubblicato dall'account ufficiale di Overwatch, l'immagine di copertina è stata cambiata e mostra Lùcio indossare un vestito coreano (che sembra chiamarsi Nongak) ed un cappello chiamato Sangmo. Moira invece indossa un costume da sciamano con una maschera molto inquietante.Dopo l'annuncio ufficiale, l'account Twitter OverwatchNaeri ha pubblicato le foto di cinque nuove skin. Troviamo quindi Brigitte con un vestito ed un make up in linea con la tradizione del CapodAnno Cinese, quello di Sombra sembra combinare cultura ... Leggi la notizia su eurogamer

