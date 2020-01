Napoli, un video contro la violenza negli ospedali: Eva Grimaldi testimonial (Di giovedì 16 gennaio 2020) All’indomani dell’ennesima aggressione a due infermiere all’ospedale Cardarelli di Napoli, prosegue la campagna di sensibilizzazione del sindacato Nursing Up contro le aggressioni agli operatori sanitari. Dopo Simona Ventura e gli attori Giorgio Colangeli, Michela Giraud e Massimiliano Vado, questa volta protagonista dello spot è Eva Grimaldi. Già impegnata nella lotta per i diritti umani, e in particolare di quelli Lgbt, l’attrice e popolare volto tv, recentemente vista su Rai1 in ‘Tale e quale show’, ha voluto lanciare anche lei sui social un accorato appello per dire no alla violenza. “Nel nostro Paese un infermiere su dieci ha subito violenze sul lavoro e il 4% è stato minacciato con una pistola. Non si tratta solo di aggressioni fisiche- spiega Grimaldi nella clip- ma anche verbali, subendo comportamenti umilianti e mortificanti. A lanciare ... Leggi la notizia su ildenaro

