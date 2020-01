Mercato Inter, l’agente di Vecino in sede nerazzurra. La situazione (Di giovedì 16 gennaio 2020) Mercato Inter, l’agente di Vecino si è recato nella sede nerazzurra per parlare con la dirigenza del futuro del centrocampista Momenti importanti per il futuro di Matias Vecino. Il centrocampista potrebbe salutare il club nerazzurro in questa sessione di Mercato. Sono giorni decisivi per il destino dell’ex Fiorentina. Il suo agente, Alessandro Lucci, si è recato nella sede nerazzurra per discutere con la dirigenza. L’uruguaiano piace alla Lazio e anche in Premier League. Molto dipenderà anche dall’eventuale entrata di Eriksen. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

FabrizioRomano : Il ds dell’Inter, Piero Ausilio, in missione a Londra: viaggio di mercato con Eriksen e Giroud nella lista nerazzur… - Sport_Mediaset : #Inter, #Vidal è più lontano: #Setién conta su di lui. Secondo 'Sport', nessuna cessione in casa #Barça che cerca u… - carlolaudisa : Il si di #Gabigol al #Flamengo mette le ali all’#Inter. Così #Eriksen s’avvicins e.... -