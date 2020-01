Mafia: processo trattativa, Ingroia ‘per sentenza fatto c’è ma non lo ha commesso Mannino’ (2) (Di giovedì 16 gennaio 2020) (Adnkronos) – Per l’ex pm che ha lasciato in polemica la magistratura e oggi fa l’avvocato “Ora bisognerà attendere cosa gli altri giudici di appello diranno sulla responsabilità degli altri imputati, dopo una sentenza di condanna di primo grado che, alla fine di quella approfondita istruttoria , e senza pronunciarsi sulla responsabilità di Mannino, ha invece affermato la sussistenza del fatto di reato e la responsabilità per tale reato degli altri imputati diversi da Mannino”. “Questa è l’attuale situazione di fatto secondo normale dialettica processuale. Ne’ più ne’ meno di questo”, conclude Antonio Ingroia.L'articolo Mafia: processo trattativa, Ingroia ‘per sentenza fatto c’è ma non lo ha commesso Mannino’ (2) CalcioWeb. Leggi la notizia su calcioweb.eu

Tg3web : #Foggia Ancora un attentato con esplosivo, l’ennesimo nelle ultime settimane. Un ordigno è scoppiato davanti a un c… - news_confusenet : Processo Stato-mafia, Leoluca Bagarella morde agente prima dell’udienza - BlitzQuotidiano : Processo Stato-mafia, Leoluca Bagarella morde agente prima dell’udienza -