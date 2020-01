Legge elettorale, bocciato il referendum voluto dalla Lega. La Consulta: «Inammissibile» (Di giovedì 16 gennaio 2020) La Corte Costituzionale si è prenunciata negativamente sul quesito sostenuto dal Carroccio: «Eccessivamente manipolativo» Leggi la notizia su ilsecoloxix

matteosalvinimi : La Consulta dice di no al referendum sulla legge elettorale. È una vergogna, è il vecchio sistema che si difende: P… - F_DUva : Anche la #CorteCostituzionale boccia le pretese della #Lega. Inammissibile il #referendum chiesto da #Salvini per a… - NicolaPorro : #DiMaio e #Zingaretti al settimo cielo per il ritorno del #proporzionale. E gli italiani non possono votare nemmeno… -