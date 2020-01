L’annuncio del rapper ‘Lucariello’: “Dico sì al Movimento Cinque Stelle” (Di giovedì 16 gennaio 2020) Tempo di lettura: 3 minutiC’è anche Luca Caiazzo, in arte “Lucariello” tra i candidati alle parlamentarie del Movimento 5 Stelle per la scelta del candidato da presentare alle elezioni suppletive al Senato. In un post su Facebook il rapper partenopea spiega i motivi della sua decisione: “Amici, a partire dalle ore 10 fino alle ore 19 gli iscritti abilitati residenti in Campania, sono chiamati a votare su Rousseau tra i nominativi che si sono candidati per le parlamentarie suppletive 2020 per il Collegio uninominale Campania – 07 per il Senato della Repubblica. Dico sì al Movimento Cinque stelle perché, mentre cercavo nelle parole la motivazione per cui le persone avessero creduto in me, l’ho ritrovata nei loro occhi lucidi! Dico sì al Movimento5Stelle per tutti quelli che ancora non hanno capito che un’idea non può essere in vendita e che, solo ... Leggi la notizia su anteprima24

