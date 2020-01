Jennifer Lopez irriconoscibile: struccata e con le occhiaie [FOTO] (Di giovedì 16 gennaio 2020) È una delle popstar americane più amate al mondo, e non solo. Jennifer Lopez incarna anche un ideale di bellezza e sensualità che non fa che ribadire nel corso degli anni (parla chiaro la sua passerella nel Jungle Dress firmato Versace, in occasione dei Grammy Awards di febbraio 2019). La sua fama è internazionale così come la sua bellezza, di origini portoricane, invidiabile anche a 50 anni! Per questo stupisce vedere come, perfino un’icona come lei, non abbia paura di esporsi sul web (che sa essere piuttosto maligno, ormai lo sappiamo) in una versione acqua e sapone. Ma J-Lo non teme commenti negativi, e l’ha dimostrato ancora una volta in occasione della nomination ai Golden Globe 2020 come miglior attrice non protagonista in Hustlers (e vinta poi da Laura Dern con Marriage Story). Una volta ricevuta la notizia della nomination, la reazione di Jennifer Lopez era diventata ... Leggi la notizia su velvetgossip

