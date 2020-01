Il Vesuvio visto dallo spazio è una meraviglia: il nuovo, magnifico scatto di Parmitano (Di giovedì 16 gennaio 2020) L'ultimo soggetto immortalato dallo spazio dall'astronauta italiano Luca Parmitano è lo spettacolare Vesuvio, che si erge maestoso sul Golfo di Napoli. Vista da 400 chilometri di quota, l'altezza alla quale orbita la Stazione Spaziale Internazionale, la grande caldera mostra tutta la sua imponenza nel cuore del territorio campano. Leggi la notizia su fanpage

DiegoA20_17_38 : RT @pierpaolopenza: @officialmaz 'Vesuvio lavali con il fuoco' e 'napoletano usa il sapone'... ... è mero campanilismo vero? Chiedo per con… - pierpaolopenza : @officialmaz 'Vesuvio lavali con il fuoco' e 'napoletano usa il sapone'... ... è mero campanilismo vero? Chiedo per… - Lunanera39 : @matteosalvinimi Sei talmente ignorante brutto e cafone che non saresti in grado nemmeno di fare il 'bibitaro'visto… -