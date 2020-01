Fuorigrotta, rubano il furgone di una panetteria ma il gestore pubblica i video su facebook (Di giovedì 16 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Il gestore di un panificio di Fuorigrotta sito in Via Consalvo, arteria importante dell’area occidentale della città, ha denunciato su facebook di aver subito il furto del proprio furgone. Alla denuncia sui social ha allegato anche due video ripresi dalle telecamere di sicurezza. Secondo il denunciante questo è solo l’ultimo di una serie di furti e intimidazioni che subisce da parte dello stesso ladro. Denuncia quindi lo stato di abbandono in cui le istituzioni hanno relegato il proprio quartiere e chiede l’aiuto degli altri cittadini, presenti sul gruppo in cui ha postato la denuncia, affinchè si possa risalire al ladro e affinche nel quartiere ci sia più controllo delle forze dell’ordine: “Salve sono il gestore di un panificio di Via Consalvo. E’ la terza volta che subisco dei furti. Questa volta hanno rubato direttamente il furgone! Ma dico ... Leggi la notizia su anteprima24

