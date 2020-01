Frana su palazzo a Roma, salvate 11 persone (Di giovedì 16 gennaio 2020) Paura questa mattina a Roma dove alle 6 in Salita Castel Giubileo un importante smottamento ha interessato un palazzo di quattro piani. La situazione critica, con 11 persone bloccate all'interno degli appartamenti a causa del fango che aveva bloccato le vie di fuga, è stata risolta dall'intervento dei vigili del fuoco che hanno salvato gli occupanti. Nessuno è rimasto ferito. Il palazzo è stato dichiarato inagibile. Sul posto, oltre ai pompieri con nuclei specialistici Saf e Usar, anche i sanitari del 118, squadre di Acea e diverse volanti della polizia di stato. ​ #Roma #16gennaio 5:40, intervento dei #vigilidelfuoco in via Salita di Castel Giubileo per uno smottamento di terreno che ha coinvolto parzialmente una palazzina di 4 piani: 11 persone rimaste evacuate dalle abitazioni. Verifiche in corso pic.twitter.com/Znd8hYefZU — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) January ... Leggi la notizia su agi

romadailynews : Castel Giubileo, collina #frana su palazzo: nessun ferito ma persone bloccate da fango… - Agenzia_Italia : #Frana su palazzo a Roma, salvate 11 persone - 24hNotizie : Frana su un palazzo a Castel Giubileo salvate undici persone -