Festa di compleanno con tragedia | morta a 18 anni Maria Agnes

Dalla Festa alla tragedia : Maria - 18 anni - muore al compleanno dell’amica : muore a 18 anni durante la festa di un’amica, tragedia nel serinese, in provincia di Avellino, in Campania. Si chiamava Maria Agnes, la giovanissima alunna dell’Alberghiero di Montoro “Manlio Rossi Doria, strappata alla vita da un malore improvviso. Maria Agnes era con gli amici a una festa di compleanno di 18 anni. Sorrideva, scherzava, si divertiva, poi all’improvviso si è accasciata a terra, mentre guardava un video dedicato ai ...

Conto non pagato | 23mila euro per la Festa di compleanno | si dileguano : Prenota per oltre cento persone: “Mio figlio compie 6 anni”, ma al ristorante tutti loro assaltano le cucine. Conto non pagato per migliaia di euro. Un caso clamoroso di Conto non pagato e risalente a quasi quattro anni fa sta ancora facendo discutere. Accadde tutto a Casarsa delle Delizie, in provincia di Pordenone, il 22 […] L'articolo Conto non pagato | 23mila euro per la festa di compleanno | si dileguano è apparso prima ...

Andrea Iannone stupisce Giulia de Lellis con una Festa di compleanno a sorpresa tutta in rosa (FOTO) : Sarà davvero l’uomo della sua vita Andrea Iannone? Bhè quando un ragazzo si impegna così tanto per organizzarti una festa a sorpresa è sicuramente un uomo da sposare! Ieri infatti il pilota di MotoGp, che non sta affrontando sicuramente il periodo più tranquillo della sua vita, dal punto di vista professionale, ha comunque voluto regalare una serata indimenticabile alla sua adorata Giulia De Lellis. L’influencer pensava di uscire a ...

Tragedia a Serino : Maria muore alla Festa di compleanno dell’amica : Tragedia a Serino, in provincia di Avellino: una ragazza di 18 anni muore alla festa di compleanno dell’amica. Il dramma è avvenuto nella notte tra il 14 e il 15 gennaio: sono in corso le indagini sul caso. Sul luogo sono intervenuti immediatamente i soccorsi del personale medico del 118 e i carabinieri di Avellino. Nonostante i tentativi di rianimazione, però, Maria è deceduta. Il suo corpo si trova ora all’obitorio ...

Tragedia a Serino - Maria muore a 18 anni alla Festa di compleanno dell’amica : Sono in corso indagini sulla morte di una ragazza di 18 anni, che si è sentita male nella notte tra il 14 e il 15 gennaio mentre era alla festa di compleanno di un'amica nella zona di Serino, in provincia di Avellino. Inutili i tentativi di rianimarla. La salma è stata trasferita all'ospedale Moscati a disposizione dell'autorità giudiziaria.Continua a leggere

Diciottenne colta da malore muore durante una Festa di compleanno : Tempo di lettura: 1 minutoSerino (AV) – 18enne colta da malore muore durante una festa di compleanno. La tragedia è accaduta questa notte in un locale del serinese, dove era in corso la festa di compleanno di una sua amica. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della locale Stazione e personale medico del 118 che, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, ha trasportato la salma all’obitorio dell’ospedale “Moscati” di Avellino. Indagini in ...

Anna Tatangelo esplosiva per la sua Festa di compleanno : Ha compiuto 33 anni e ha festeggiato con un party all’insegna dell’allegria e del divertimento. Anna Tatangelo era bellissima e sensuale, con pantaloni neri attillati e una scollatura abissale che metteva in risalto il suo décolleté esplosivo. Insieme alla sorella Sara e al fratello Giuseppe, la cantante si è scatenata in pista a ritmo di musica, tra coriandoli e palloncini, regalando ai follower un’imperdibile serie di video ...

Italia : crolla il soffitto sui bimbi durante una Festa di compleanno : Un tragico incidente ieri avvenuto a Lissone, poteva trasformarsi in una vera e propria tragedia. A lissone è accaduto, dove ad un certo punto il controsoffitto è crollato durante una festa di compleanno. I calcinacci hanno ferito una mamma di 39 anni e il suo bambino di soli due anni. L’allarme è alle 18.20 di ieri sabato 11 gennaio quando era nel pieno del suo svolgimento una festa di compleanno: i bimbi tutti di piccola età erano ...

Lissone - crolla il soffitto sui bimbi durante una Festa di compleanno : due feriti : È crollato durante una festa di compleanno il soffitto di una sala ricevimenti a Lissone: i calcinacci hanno colpito una mamma di 39 anni e il suo bambino di soli 2 anni. Entrambi sono stati trasportato in ospedale al San Gerardo di Monza. Sul posto anche vigili del fuoco e carabinieri per ricostruire l'accaduto.Continua a leggere

Bella Thorne e Benjamin Mascolo più innamorati che mai alla Festa di compleanno di Noah Cyrus : Al party c'erano anche altri volti noti The post Bella Thorne e Benjamin Mascolo più innamorati che mai alla festa di compleanno di Noah Cyrus appeared first on News Mtv Italia.

Claudia Gerini e Simon Clementi - insieme alla Festa di compleanno : Claudia Gerini esce allo scoperto con il nuovo compagno Simon Clementi. L’occasione perfetta per ufficializzare è stata la festa di compleanno dell’attrice, che di recente ha spento 48 candeline. Una festa in cui la Gerini ha voluto al suo fianco tutta la sua bella famiglia allargata, con tanto di new entry. A rubare qualche scatto saliente gli obiettivi dei paparazzi di Diva e Donna. La festa di compleanno di Claudia Gerini Claudia ...

Claudia Gerini Festa di compleanno con il compagno Simon Clementi e le figlie : Claudia Gerini ha festeggiato il suo compleanno in compagnia delle figlie Rosa di15 anni e Linda di10 e il suo compagno Simon Clementi, con cui fa coppia fissa da questa estate. Il settimanale “Diva e Donna” li ha fotografati al party di compleanno, felici e affiatati come una perfetta famiglia allargata. Prima un pranzo romantico di coppia, poi un party scatenato con tutta la famiglia. Tra la Gerini, Simon, Rosa e Linda (avute rispettivamente ...

Fabrizia De Andrè e papà Cristiano/ Festa di compleanno senza Francesca... : Fabrizia De Andrè e papà Cristiano, Festa di compleanno in un locale di Milano senza Francesca, che fine ha fatto la gieffina?

Demi Lovato era tra gli invitati della Festa di compleanno di Christina Aguilera : La cantante ha compiuto 39 anni The post Demi Lovato era tra gli invitati della festa di compleanno di Christina Aguilera appeared first on News Mtv Italia.