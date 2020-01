Così la Cina conquista Africa e Sud-est asiatico (Di giovedì 16 gennaio 2020) La Cina continua a tessere la tela per portare sotto la sua sfera d’influenza due aree di mondo geopoliticamente strategiche: Africa e Sud-est asiatico. Gli Stati Uniti hanno in qualche modo limitato l’avanzata del Dragone nel mondo occidentale, ma nel Continente Nero e nei pressi del Mar Cinese Meridionale, niente e nessuno sembra essere in grado di arginare l’avanzata cinese. Come sottolinea La Stampa, nel 2017 il presidente della Repubblica Popolare Xi Jinping propose al mondo un nuovo modello di crescita per tutti quei Paesi “minori” che intendevano svilupparsi senza tuttavia perdere la loro indipendenza. Se i governi occidentali offrivano investimenti e aiuti soltanto agli Stati democratici e liberi, da quel momento in poi la Cina era pronta a cambiare le regole del gioco. Chiunque, afferrando la mano cinese, poteva finalmente sperare in un dolce avvenire senza ... Leggi la notizia su it.insideover

