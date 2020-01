Barbara D’Urso: fans in rivolta per il video con Matty il biondo (Di giovedì 16 gennaio 2020) Non è piaciuto il video girato da Barbara D’Urso nel suo camerino prima di Pomeriggio 5, che sta facendo inorridire gli haters. Commenti cattivissimi su Instagram. haters scatenati contro Barbara D’Urso (foto Instagram) “Nonostante il contatto fisico estremo, questa sera Matty il biondo, ha goduto come un riccio, appena nato, da poche ore.” è la didascalia scritta da Barbara D’Urso al video postato sul suo profilo Instagram. Dopodichè una valanga di commenti cattivissimi contro la D’Urso: “Ma che è sta cosa.. Ci prova col ragazzino.. Barbarella gonfia meno i canotti e smettila di fare la monella… Dai su che vomito” si legge. Oppure “Chissà se provi vergogna, oh Barbara” E così via. Dopo YouTube la star del web è riuscito a conquistare anche Barbara D’Urso che lo ha invitato a Pomeriggio5, ... Leggi la notizia su chenews

trash_italiano : MUOIO! ?? Il Biondo Matty a #Pomeriggio5: Barbara d'Urso realizza il sogno dello youtuber del momento - stanzaselvaggia : Il tg5 che deve sostanzialmente fare ammenda pubblicamente per quello che manda in onda Barbara D’Urso a Pomeriggio… - sereferraro_ : RT @TheBookThjef: Ahaha che ridere barbara d'urso che prende per il culo in diretta nazionale l'ennesimo web idol del momento che evidentem… -