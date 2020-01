Will Smith l’attore americano sorprende una receptionist (VIDEO) (Di mercoledì 15 gennaio 2020) l’attore americano Will Smith sorprende una receptionist e dopo trent’anni la incontra quando lei va in pensione E’ stato un grande incontro per la receptionist quello con Will Smith. Un incontro che è avvenuto a distanza di 30 anni da quando l’attore era all’inizio della sua carriera. Smith ha fatto quindi una bellissima sorpresa alla donna che, in procinto di andare in pensione, si mostra stupita e al tempo stesso entusiasta. Alla vista del celebre attore ha detto subito che la sua presenza le ha reso la giornata bellissima. Il VIDEO dell’incontro avvenuto con la receptionist è stato pubblicato dallo stesso attore su Instagram. Il filmato mostra Smith mentre si stava recando a un raduno per Anita Scipione. E’ proprio la Scipione la receptionist dell’IHeartRadio che ha incontrato per la prima volta nel 1990. Incontrare gli amici per l’attore è sempre stato un impegno che nella sua ... Leggi la notizia su kontrokultura

