Viabilità Roma Regione Lazio del 15-01-2020 ore 11:30

Astral infomobilità Buongiorno e ben trovati l'ascolto con l'infomobilità della Regione Lazio circoLazione al momento scorrevole su Gran parte delle strade e autostrade del territorio Si segnalano solo rallentamenti residui sulla carreggiata interna del grande raccordo anulare tra le uscite per la A24 per l'acqua Qualche rallentamento anche sulla Cassia tra la Giustiniana via di Grottarossa nelle due direzioni di marcia traffico rallentato poi sulla via Casilina finocchio Torre Gaia in direzione Roma infine permane traffico intenso a seguito di un incidente sulla via Pontina in prossimità del centro abitato di Aprilia in direzione di quest'ultima ricordiamo che Considerati gli elevati livelli di inquinamento a Roma è disposta per le giornate di oggi mercoledì 15 gennaio e di limitazione alla circoLazione veicolare

