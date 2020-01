Uno shaker per cocktail fatti in casa perfetti (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Di solito si ricevono al bancone o al tavolo, ma c’è chi i cocktail preferisce farseli da solo. A loro è dedicato l’Elevate Craft, shaker progettato per l’uso domestico, che tramite un fortunato crowdfunding è già stato prenotato da più di 7.500 appassionati per una raccolta superiore ai 500mila euro. A convincerli sono state le peculiarità del miscelatore creato, dopo diciotto mesi di ricerche e test, da Adam Craft il quale, frustrato per i limiti degli shaker da lui utilizzati per anni, ha realizzato un modello in acciaio inossidabile da 750 millilitri, dotato di sei misurazioni diverse in base al tipo di drink. Tra i vantaggi dell’ultimo arrivato c’è il doppio strato che permette di mantenere fredda la bevanda senza congelare le dita durante e dopo la preparazione, mentre le guarnizioni in silicone e l’assenza di parti plastiche evitano la formazione di condensa. Se l’arte della ... Leggi la notizia su wired

