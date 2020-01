San Pio, una biblioteca nel reparto di otorinolaringoiatria grazie a “Ready to RidieAmo” (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – La biblioteca del reparto di otorinolaringoiatria del “San Pio” di Benevento è realtà. grazie alla generosità degli organizzatori e a quella dei partecipanti alla serata di beneficenza “Ready to RidieAmo”, il piccolo spazio di lettura per i degenti ospedalizzati è stato allestito, ora manca solo la data di inaugurazione. Prende forma il progetto partito l’estate scorsa e nato dall’idea di un gruppo di amici uniti dalla passione per lo spinning. Molti di voi ricorderanno sicuramente l’evento del 19 luglio, allestito nella cornice delle Terme di Telese, durante il quale il gruppo spinning della Fit-Express di Amorosi si è esibito in una serie di pedalate intervallate da letture, interventi coreografici e dalla presenza di ospiti. Una serata spettacolo di raccolta fondi, animata e coinvolgente, per ... Leggi la notizia su anteprima24

