San Paolo, 5 arresti e Daspo in occasione di Napoli-Perugia (Di mercoledì 15 gennaio 2020) La Questura di Napoli, tramite una nota ufficiale, informa dell’accaduto nel corso dei servizi di prevenzione e controllo svolti ieri durante l’incontro Napoli-Perugia. Un equipaggio del Commissariato San Paolo ha fermato 5 persone su una Fiat 500 nell’area di parcheggio di piazza D’Annunzio, vicino alla Curva B. All’interno della vettura gli agenti hanno rinvenuto diversi oggetti, tra cui aste rigide, “track” e fumogeni in quantità e di svariati tipi. Di queste persone, una era già sottoposta a Daspo. Gli agenti hanno provveduto all’arresto per possesso di artifizi pirotecnici in occasione di manifestazioni sportive. Subito dopo sono stati emessi dei Daspo per periodi dai 4 ai 5 anni. Continua dunque a tenere banco il tema della sicurezza negli stadi. Nonostante la partita non fosse di pregevole fattura e si trattasse sulla carta ... Leggi la notizia su calciomercato.napoli

