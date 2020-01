Salvini contestato a Piacenza si arrabbia: “Se ci fosse Berlinguer vi prenderebbe a sputazzi” (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Come sempre fa rumore Salvini contestato, come avvenuto in queste ore a Piacenza. Quanto avvenuto nella serata di martedì, però, è abbastanza singolare e presenta delle differenze sostanziali rispetto a quanto riscontrato ad Imola pochi giorni fa, come si sarà notato dalle notizie che vi abbiamo riportato durante il weekend. Nel corso del suo comizio, infatti, l’ex Ministro dell’Interno ha deciso di aprire una parentesi verso coloro che a suo dire stavano esprimendo idee diverse rispetto alle sue. Salvini contestato a Piacenza, la sua reazione In particolare, come riporta Il Fatto Quotidiano, ad un certo punto abbiamo assistito a Salvini contestato. O almeno è stata questa la sua versione dei fatti, al punto da mandare una frecciata precisa alle sardine (pur non avendole mai menzionate in questo frangente). Ed il senso del suo attacco è molto preciso: “Cantano ‘Bella ... Leggi la notizia su bufale

