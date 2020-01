Riforma Irpef 2021: scaglioni, reddito e quanto si paga. Lo studio del governo (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Riforma Irpef 2021: scaglioni, reddito e quanto si paga. Lo studio del governo Riforma Irpef: allo studio dei tecnici dell’esecutivo una profonda revisione del sistema delle aliquote; servono una ventina di miliardi per diminuire il carico fiscale che pesa sul ceto medio. Riforma Irpef: 1000 euro in meno per 4,5 milioni di contribuenti Rendere più equo il sistema fiscale: questo uno degli obiettivi dichiarati del governo guidato da Giuseppe Conte per il prossimo futuro. Il modo con cui raggiungerlo individuato dovrebbe essere imperniato sulla riduzione del numero e del livello delle aliquote attualmente previste. L’effetto che si vorrebbe ottenere, naturalmente, quello di ridurre il carico fiscale che pesa, innanzitutto sul ceto medio. Il primo scoglio, tra l’altro fondamentale, che dovranno aggirare i tecnici dell’esecutivo quello delle risorse necessarie per definire la tanto ... Leggi la notizia su termometropolitico

