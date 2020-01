Netflix e Damien Chazelle con la serie The Eddy a Berlino 2020 (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Netflix e il regista Damien Chazelle presenteranno la serie tv The Eddy in anteprima mondiale alla Berlinale series, la sezione di Berlino 2020 dedicata alle serie tv. The Eddy, la serie targata Netflix di Damien Chazelle, sarà presentata a Berlino 2020 in anteprima: è quanto scopriamo dal programma di Berlinale series, la sezione collaterale del festival dedicata alle produzioni televisive. The Eddy non sarà l'unica serie del colosso dello streaming presente al prossimo Festival di Berlino, in quanto verranno proiettati anche i primi 3 episodi della serie austriaca Freud, ma è di sicuro la più attesa. Ecco l'elenco completo delle serie tv nel programma della Berlinale series, in programma dal 24 al 27 febbraio: C'est Comme Ça Que Je T'aime (Happily Married), Canada Dispatches from Elsewhere, USA ... Leggi la notizia su movieplayer

