L’orrore leghista: in Friuli hanno proposto le foto-trappole per catturare i migranti (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Se siete tra quelli che hanno disperatamente sorriso per il muro sul confine del Messico voluto da Trump allora mettetevi comodi, perché la regione Friuli Venezia Giulia è riuscita a fare di meglio (o di peggio, secondo i punti di vista): l’assessore leghista Pierpaolo Roberti, con delega a Sicurezza e Politiche dell’immigrazione, ha proposte l’installazione di fototrappole (le ha chiamate proprio così, come se fossero veleno per topi) come “soluzione di rapida e semplice attuazione che faciliterebbe in maniera rilevante il lavoro degli agenti di pattuglia sui confini”. Spiega Roberti che il software delle telecamere potrebbe rilevare le presenza umane e trasmettere i dati alle forze dell’ordine che potrebbero così aumentare il numero di respingimenti verso la Slovenia. Una sorta di autovelox dedicato agli uomini (più precisamente ai disperati) che nelle idee del governo ... Leggi la notizia su tpi

albertoacciarit : Pensioni, l'Istat: 'Ci sono ampie disuguaglianze di reddito. E la spesa è tornata a salire' I dati: un pensionato… - recycle__bin : Impossibile che la gente abbia scordato l'orrore seminato nei 18 mesi del governo giallo verde e di come hanno cerc… -