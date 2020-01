LIVE Dinamo Sassari-Torun, Champions League basket 2020 in DIRETTA: i sardi a caccia dell’ottava vittoria in Europa (Di mercoledì 15 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione di Sassari-Torun – Così Brindisi ieri Buonasera a tutti, e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’undicesima giornata di basketball Champions League. La Dinamo Sassari si trova impegnata al PalaSerradimigni contro il Polski Cukier Torun. La squadra di Gianmarco Pozzecco cerca l’ottavo successo continentale, dopo la sconfitta di Ostenda che ha rimesso in corsa Manresa e Turk Telekom Ankara per il primo posto nel girone A. L’occasione è propizia, perché si tratta di un testacoda in termini di classifica, dal momento che il Polski Cukier Torun si trova all’ultimo posto con otto sconfitte a fronte di sole due vittorie. Il match d’andata si concluse sul 95-113 in favore dei sardi. Torun ha una caratteristica un po’ particolare, che è quella di essere contemporaneamente il miglior attacco e la ... Leggi la notizia su oasport

