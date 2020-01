LIVE Dinamo Sassari-Torun, Champions League basket 2020 in DIRETTA: 14-10, buon inizio di Michele Vitali (Di mercoledì 15 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Mossa inusuale di Pozzecco che inserisce Daniele Magro, 20-15 E arriva anche Jerrells a iscriversi al festival della tripla! 2’45” a fine primo quarto. 17-15 Gran penetrazione da sinistra, partendo dai cinque metri, con schiacciata poderosa di Aminu. 17-13 Realizza l’aggiuntivo Bilan. 16-13 BILAN! Si fa arrivare addosso Ratajczak, appoggia al vetro, subisce il fallo e si guadagna il libero aggiuntivo. 14-13 Ancora da tre Ratajczak, risale a -1 Torun. 14-10 Prima tripla della serata di Torun, la segna Cel. 14-7 Vitali beffa Hornsby e segna dai sei metri. 12-7 2/2 Aminu. Lo stesso Vitali manda in lunetta Aminu. 12-5 ANCORA VITALI! Seconda tripla per lui in uscita dai blocchi! Trascorsi 4′ del primo quarto, e negli ultimi quaranta secondi si sono viste un paio di palle perse da ambo le parti non proprio edificanti. 9-5 ... Leggi la notizia su oasport

