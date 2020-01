"L'esercito chieda scusa per l'aereo abbattuto". L'appello di Rouhani all'unità nazionale (Di mercoledì 15 gennaio 2020) “Le forze armate dovrebbero scusarsi con il popolo e rivelare tutto ciò che è accaduto con l’aereo ucraino” abbattuto. Lo ha detto il presidente iraniano Hassan Rouhani in una riunione di gabinetto, dopo le proteste per le “bugie” delle autorità sulla vicenda.Il presidente ha lanciato un appello “all’unità nazionale” di fronte alla tragedia del Boeing ucraino abbattuto, aggiungendo che “il popolo vuole essere sicuro che le autorità lo trattino con onestà, integrità e fiducia”.Il ministro degli Esteri iraniano, Mohammad Javad Zarif, ha riconosciuto che nei giorni scorsi “la gente è scesa nelle strade di Teheran protestando per il fatto che sono loro state dette menzogne per un paio di giorni” sull’abbattimento dell’aereo passeggeri ucraino. Il capo ... Leggi la notizia su huffingtonpost

