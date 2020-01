Leo Gassmann a Sanremo Giovani: ‘Dopo X Factor mi sono sentito crollare, un produttore mi disse che ero sbagliato’ (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Leo Gassmann, 22 anni, figlio di Alessandro Gassmann e di Sabrina Knaflitz, si appresta a partecipare a Sanremo nella sezione Nuove Proposte. Dal 4 all’8 febbraio calcherà il palco dell’Ariston, dopo essere passato per le selezioni del Festival e per l’esperienza di X Factor l’anno scorso, talent da cui venne eliminato in semifinale. Una corsa quella di X Factor di cui parla anche nel brano che gli ha aperto le porte del Festival. Il titolo Vai bene così è già un manifesto. Uno dei versi dice ‘Fa male arrivare in alto e poi crollare’ e Leo in una intervista a Diva e Donna in edicola dal 15 gennaio spiega molto bene il significato di quelle parole: “Mi sono sentito crollare appena uscito al talent … un produttore mi disse un sacco di cattiverie: che scrivevo in modo sbalgiato, che ero indietro rispetto ad altri che non riferirò, con cui ... Leggi la notizia su tvzap.kataweb

