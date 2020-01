Homecoming, i primi dettagli sulla seconda stagione della serie Amazon Prime Video (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Homecoming, i primi dettagli sulla seconda stagione della serie Amazon Prime Video. La serie allargherà gli orizzonti e sarà molto diversa dalla prima stagione. Dal TCA di Amazon arrivano i primi dettagli sulla seconda stagione di Homecoming, la serie di Amazon Prime Video che nella prima stagione vedeva nel cast la nota Julia Roberts, che però aveva solo un contratto di un anno per la serie e non sarà presente nella seconda stagione. Pare che la seconda stagione allargherà gli orizzonti della serie, e non sarà ambientata esclusivamente all’interno dell’Homecoming Transitional Support Center, anzi, la maggior parte dell’azione, come è normale che sia visto il finale della prima stagione, si verificherà al di fuori. Il cast e la crew della serie erano presenti ieri al TCA di Amazon, inclusa Janelle Monàe, la nuova protagonista che ha spiegato le principali differenze ... Leggi la notizia su dituttounpop

lucaidek : stavo riguardando i primi dieci minuti di homecoming e non mi capacito di come abbiano fatto a mettere su tutto que… -