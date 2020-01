Gf Vip, Adriana Volpe: "In Rai fino al 2011 si poteva recidere il contratto alle donne incinte" - (Di giovedì 16 gennaio 2020) Francesca Galici Tema della maternità affrontato nella casa del Gf Vip con Antonella Elia e Adriana Volpe, due donne forti e di successo con un percorso simile fino a un certo punto, che hanno raccontato la loro esperienza Il tema della maternità è entrato forte nella casa del Gf Vip, grazie alle esperienze di vita di Antonella Elia e di Adriana Volpe, due famosissime donne di spettacolo che nella loro carriera non hanno avuto modo di incontrarsi ma che condividono in parte il percorso di vita. Adriana Volpe è diventata madre da poco, Antonella Elia non ne ha avuto la possibilità. La showgirl torinese ha dovuto fare i conti con un desiderio tardivo di maternità e ora, a 56 anni, per lei è tardi per pensare di poter mettere al mondo un bambino. Il pensiero della maternità è maturato troppo tardi per Antonella Elia, sia perché lei non si sentiva adeguata a ricoprire quel ... Leggi la notizia su ilgiornale

