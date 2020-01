Fedez contro la nonna, ammiratrice di Mussolini: “Ci vorrebbe oggi” (Di giovedì 16 gennaio 2020) È polemica per le frasi su Mussolini pronunciate dalla nonna di Fedez durante la prima puntata del nuovo podcast del rapper rozzanese. La signora Luciana non ha infatti nascosto la sua ammirazione per il capo del fascismo italiano, suscitando l’imbarazzo del nipote che, pur prendendo le distanza dalle sua affermazioni, ha affermato che ognuno è libero di dire quello che pensa. Nel corso del podcast la signora si è poi lasciata andare ad un commento razzista rivolto nei confronti del rapper di origini ghanesi Bello Figo. Fedez contro la nonna fan di Mussolini Nella prima puntata di Muschio Selvaggio, il podcast condotto da Fedez e dall’amico youtuber Luis Sal, la nonna del rapper ha risposto in maniera imprevedibile a una domanda sull’essere pro o contro Benito Mussolini: ““Io pro, pro, pro. Ci vuole qua oggi. Ci vuole qua oggi, quello che era prima e non quello ... Leggi la notizia su notizie

FlavioVassoni : RT @Viperissima_: Fedez e la Ferragni (senza filtri instagram) che sporgono denuncia contro la Elia #GFvip - tinosara32 : Fedez: 'Mussolini... pro o contro? Ho paura' Nonna di Fedez: 'Io pro' Fedez: 'Eccola' #MuschioSelvaggio - infoitcultura : Grande Fratello Vip, Antonella Elia contro Ferragni e Fedez: “Patetici” -