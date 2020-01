È partita la fase di liberazione della banda a 700 MHz fondamentale per la connettività 5G (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Inizia la fase di rilascio delle frequenze televisive a 700 MHz cedute agli operatori telefonici per la connettività 5G L'articolo È partita la fase di liberazione della banda a 700 MHz fondamentale per la connettività 5G proviene da TuttoAndroid. Leggi la notizia su tuttoandroid

