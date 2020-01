Due calciatori della Juventus nella TOP 11 Uefa dell’anno scelta dai tifosi [NOMI e DETTAGLI] (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Due calciatori della Juventus nella squadra dell’anno votata dagli utenti di Uefa.com. Si tratta del difensore Matthijs de Ligt (prima parte della stagione all’Ajax) e dell’attaccante Cristiano Ronaldo. Oltre un mese di votazioni e più di due milioni di voti da parte degli appassionati che hanno composto una formazione che ha sette giocatori alla prima presenza nell’11 titolare. Ben sette provengono dalla Premier League di cui cinque vincitori della Champions League 2018/19 con il Liverpool. Tra questi il calciatore dell’Anno Uefa, Virgil van Dijk. Tornando a Cristiano Ronaldo, il portoghese della Juve è incluso per la 14^ volta di fila, un record, dopo aver trionfato nell’edizione inaugurale della Nations League con il Portogallo. Questa la squadra del 2019 dei tifosi di Uefa.com: Alisson (Liverpool e Brasile); Trent Alexander-Arnold (Liverpool ... Leggi la notizia su calcioweb.eu

marrpiga : Al festival di #Sanremo2020 hanno preso due tizie perché hanno la qualifica di fidanzate di calciatori? Ma c'hanno le pigne in capa? - GiordanoSepi : RT @danielelozzi: @GiordanoSepi @OfficialASRoma Ottieni due risultati: non spendi soldi per seconde linee che poi sono giocatori mediocri,… - danielelozzi : @GiordanoSepi @OfficialASRoma Ottieni due risultati: non spendi soldi per seconde linee che poi sono giocatori medi… -