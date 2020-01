Dieta vegana, come integrare la vitamina B12 (Di mercoledì 15 gennaio 2020) (foto: monicore via Pixabay)Provaci, per un mese. come proposito per il nuovo anno. Fallo per la tua salute, fallo per l’ambiente, fallo per gli animali. È lo spirito che anima il Veganuary, l’iniziativa, lanciata nel 2014, dall’omonima organizzazione no-profit britannica per provare la Dieta vegana per un mese, a gennaio appunto. L’idea, va da sé, richiama la formula del soddisfatti o rimborsati. La speranza è che la prova di un mese incoraggi cambiamenti più duraturi sul lungo termine, che indirizzino verso diete a base vegetale. Auguratamente verso una Dieta esclusivamente vegetale. Perché – come ricordano da Essere animali, i promotori dell’iniziativa per la prima volta quest’anno in Italia – mangiare completamente vegetale è più facile di quanto sembri. Purché magari si conoscano le basi di una corretta alimentazione vegetale. Che prevede ... Leggi la notizia su wired

drunkenshinki : @SailorLoki Ma era una mozzarella anemica sempre affamato perché i Cullen gli facevano fare la dieta vegana blood f… - freelikewave : @istudyrainboo Evito di risponderti dettagliatamente perché hai assolutamente frainteso il mio messaggio e non ho v… -