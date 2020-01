Choc in ospedale: così il ladro romeno derubava i pazienti terminali (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Federico Garau Da alcuni giorni il personale sanitario del policlinico San Marco di Mestre segnalava diversi casi di furto avvenuti ai danni dei pazienti terminali ricoverati nella struttura. Colto sul fatto, il 30enne straniero è stato arrestato: con sé aveva un borsello e 3 cellulari Pur di mettere le mani su un ricco bottino non ha esitato a derubare anche i malati terminali del policlinico San Marco di Mestre (Venezia), per questa ragione un cittadino straniero è stato arrestato dagli agenti della polizia di Stato dopo essere stato sorpreso in flagranza di reato. Il fermo, secondo quanto riferito dai quotidiani locali che hanno riportato la notizia, è stato eseguito durante la notte appena trascorsa, quando gli uomini in divisa sono finalmente riusciti a catturare lo spietato malvivente. Da tempo il personale sanitario dell'ospedale policlinico denunciava la scomparsa ... Leggi la notizia su ilgiornale

ottopagine : Choc in ospedale a Polla: uomo di 60 anni muore di legionella #Buonabitacolo - francobus100 : Sindaco in ospedale per lo choc allergico: «A Cingoli serve il Pronto soccorso» -