Cellulari e tumori, gli scienziati discutono su sentenza. Polichetti (Iss): “Studi non sufficienti per un verdetto così”. L’Isde: “Nessun stupore” (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Spacca la comunità scientifica la sentenza con la quale la Corte di appello di Torino ha dato ragione all’ex dipendente Telecom, Roberto Romeo, e che conferma il verdetto di primo grado, con il quale nel 2017 il giudice Luca Fadda aveva già condannato l’Inail a riconoscere una rendita da malattia professionale all’ex tecnico. Parliamo di un neurinoma acustico, tumore cerebrale benigno, raro e che cresce molto lentamente. C’è chi ritiene, nonostante il verdetto, che sia “impossibile, al momento, dimostrare il nesso eziologico” tra la prolungata esposizione alle radiofrequenze emesse da telefono cellulare e il tumore al nervo acustico dell’orecchio destro che ha colpito Romeo. La pensano così, ad esempio, il professore Roberto Orecchia, direttore scientifico dell’Istituto europeo di oncologia di Milano e Alessandro Polichetti, primo ricercatore del Centro nazionale per la protezione dalle ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

