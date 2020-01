Calciomercato Milan, parola a Maldini: “Se ci saranno sorprese?”, ecco la sua risposta (Di mercoledì 15 gennaio 2020) “I tifosi del Milan devono aspettarsi delle sorprese sul mercato? Aspettiamo e vediamo”. Parla così alla Rai il direttore tecnico del Milan Paolo Maldini. Ma non solo le trattative in entrata e in uscita, si parla anche di campo: “Ibrahimovic è un leader, un giocatore importante. E’ ancora in grado di giocare ad alto livello e lo ha dimostrato. Cambio modulo funziona? Per ora è così, poi vediamo, in questo momento sembra il modulo che funziona meglio. La nostra rosa si può adattare a quello che può servire”.L'articolo Calciomercato Milan, parola a Maldini: “Se ci saranno sorprese?”, ecco la sua risposta CalcioWeb. Leggi la notizia su calcioweb.eu

