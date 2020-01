Uso del cellulare e tumore al cervello: per la Corte di appello di Torino c’è un nesso (Di martedì 14 gennaio 2020) Un riconoscimento del nesso fra l’uso prolungato e scorretto del telefono cellulare e una certa tipologia di tumore, come il nurinoma dell’ acustico, arriva in una pronuncia della Corte d’appello di Torino. E’ quanto rende noto lo studio legale Ambrosio e Commodo che ha assistito un lavoratore in un procedimento nei confronti dell’Inail.E’ stata confermata una sentenza del 2017 che si era già espressa a favore del lavoratore. “Il Tribunale di Ivrea nel 2017 emette la prima ed unica sentenza al mondo che già in primo grado riconosce il nesso uso del cellulare/neurinoma.- spiegano dallo studio legale – Per la Consulenza Tecnica d’Ufficio disposta dal Giudice, è l’uso del cellulare ad aver causato, secondo un criterio di probabilità il neurinoma dell’acustico, tumore benigno, in un lavoratore di 57 anni di ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

