Ps5 potrebbe essere presentata già a febbraio (Di martedì 14 gennaio 2020) (Foto: Sony) La diffusione a puntate delle informazioni sulla prossima console Sony Ps5 potrebbe godere di un’improvvisa e definitiva accelerata tra un mese. Secondo alcune voci online il nuovo gioiello Sony potrebbe essere infatti completamente svelato già a febbraio 2020, diversi mesi prima della sua uscita in commercio in tempo per Natale. Nelle ultime settimane c’è stata infatti la prima infornata di anticipazioni grazie a Wired Us che ha raccontato di una buona fetta delle specifiche hardware e delle funzionalità software, si è avuta conferma del controller DualShock 5 e della ssd prima e del logo Ps5 poi. Si è speculato ampiamente sul design, che rimane il punto interrogativo più grande così come per il prezzo e per i titoli del lancio. Ma questi ultimi particolari dovrebbero essere risolti in corrispondenza della presentazione ufficiale che sarebbe anticipata ... Leggi la notizia su wired

