Pace fatta tra i Muccino. Gabriele ha ritirato la querela per diffamazione contro il fratello (Di martedì 14 gennaio 2020) «Le parti sono arrivate a un accordo». Si chiude così lo scontro giudiziario che ha coinvolto i due fratelli Muccino. Uno scontro cominciato il 3 aprile 2016 quando Silvio durante una trasmissione televisiva aveva accusato il fratello di aver aggredito la moglie. «Gabriele è una persona violenta ha colpito sua moglie con uno schiaffo perforandole il timpano». Da qui la querela, per diffamazione, e l’inzio del percorso giudiziario. Il cambio di rotta è arrivato durante la prima udienza per il processo, in calendario per oggi, 14 gennaio. «Il mio assistito ha deciso di ritirare la querela. Si è comportato da fratello maggiore chiudendo una vicenda che lo aveva molto ferito», ha spiegato l’avvocato Carlo Longari, legale di Gabriele Muccino. Il difensore di Silvio, l’avvocato Michele Montesoro, ha risposto: «La lite tra fratelli è stata composta: adesso potranno ... Leggi la notizia su open.online

