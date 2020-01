Mercato Juventus, “Tuttosport”: piano per Pogba, proposto uno scambio (Di martedì 14 gennaio 2020) Mercato Juventus – Paratici continua a lavorare per il Mercato. Dopo vari colpi in prospettiva, nonostante l’infortunio di Demiral, la Juve sembra non farà acquisti a gennaio. Dopo Kulusevski dunque, nessun altro. Invece sono pronte già diverse piste per quanto riguarda l’estate. Dai sogni Mbappè e Pogba a piste più semplici come Orsolini. Ma novità importanti arrivano proprio sul fronte Paul Pogba. Mercato Juventus, scambio per Pogba Un assist ai bianconeri in questo senso arriva dal Real Madrid, altro grande club da tempo interessato al francese. Ora probabilmente non più, vista anche l’esplosione dell’uruguaiano Valverde, il quale ha stregato il presidente Florentino Perez che nelle scorse ore ha di fatto ‘snobbato’ Pogba: “Non so chi sia”. Leggi anche: Juventus Udinese, Sarri: “CR7 e Buffon giocano. Su Rugani e De ... Leggi la notizia su juvedipendenza

GoalItalia : La Juventus non torna sul mercato dei difensori dopo il ko di Demiral ???? [@romeoagresti] - GoalItalia : Ecco Tahith #Chong, il talento dello United che ha stregato Inter e Juventus. E che si libererà a zero ?? [@Gio_Dusi] - Salvato95551627 : RT @SiamoPartenopei: Juventus, per Demiral stagione finita! Paratici torna sul mercato? Il sogno resta Koulibaly -