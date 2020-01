«L'uso del cellulare può causare tumori alla testa». Sentenza della Corte d'Appello di Torino (Di martedì 14 gennaio 2020) Il telefono cellulare può causare tumori se utilizzato in modo prolungato. Lo sostiene la Corte d'Appello di Torino che, oggi, ha confermato la Sentenza di primo grado del Tribunale... Leggi la notizia su ilmessaggero

CarloCalenda : Caro @DavidSassoli starei attento a dare messaggi general generici su #ILVA e #Alitalia. 4 mld per decarbonizzare… - AccademiaCrusca : 'Che LI avete fatto fare?', 'GLI chiamo, per sapere come sta', 'GLI ho obbligati', 'Vado a trovare i miei genitori… - MediasetTgcom24 : Corte d'Appello di Torino: 'L'uso del cellulare può causare tumori alla testa' #torino -