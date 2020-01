Lotta, i convocati dell’Italia per le Ranking Series “Matteo Pellicone” 2020. Ben 31 gli azzurri in gara (Di martedì 14 gennaio 2020) Saranno ben 31 gli azzurri in gara sulle materassine del PalaPellicone di Ostia da domani, mercoledì 15, a sabato 18 gennaio per la Ranking Series “Matteo Pellicone” di Lotta: questo quanto deciso dalla direzione tecnica della Nazionale al termine dei Campionati Italiani assoluti andati in scena nello scorso fine settimana. Otto azzurri in gara nello stile libero, tredici nella greco-romana e dieci nella Lotta femminile: questa la distribuzione degli italiani nelle diverse specialità, dei quali la gran parte impegnati in categorie di peso olimpiche. Il via con la greco-romana domani e giovedì, mentre la Lotta femminile andrà in scena giovedì e venerdì, in chiusura lo stile libero, in programma venerdì e sabato. I convocati DELL’ITALIA PER LE Ranking Series DI Lotta Lotta Libera: DAVIDOVI Givi – 57kg (in gara il 18 gennaio) MANSOUR Abdellatif – 65kg ... Leggi la notizia su oasport

