Livorno, donna avvelenata con un caffè letale e poi chiusa in sacco a pelo: arrestata la nuora (Di martedì 14 gennaio 2020) Livorno, donna avvelenata con un caffè letale: arrestata la nuora Una donna di 76 anni, Simonetta Gaggioli, ex funzionaria della regione Toscana, il 9 agosto 2019 fu trovata morta sul ciglio di una strada, avvolta in una coperta dentro un sacco, sulla strada Vecchia Aurelia nella zona di Riotorto tra Venturina e Piombino, in provincia di Livorno. Dopo mesi di indagini è emersa la verità: a uccidere la donna è stata la nuora che l’ha avvelenata con un mix letale di medicine. Secondo i carabinieri di Livorno e di Piombino, Adriana Pereira Gomes, questo il nome della donna fermata, avrebbe assassinato la suocera con un cocktail di farmaci, tra questi il Duotens, versati nel caffè della vittima. Adriana Pereira era già indagata assieme al figlio di Simonetta Gaggioli, Filippo Andreani, disoccupato. I due erano accusati di omicidio volontario e occultamento di cadavere. Vivevano tutti, ... Leggi la notizia su tpi

